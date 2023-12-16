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        Diyarbakır'da hırsızlara 'Albüm' operasyonu: 25 gözaltı

        DİYARBAKIR'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen 25 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen `Albüm´ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 09:28 Güncelleme: 16.12.2023 - 09:30
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        Diyarbakır'da hırsızlara 'Albüm' operasyonu: 25 gözaltı
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        DİYARBAKIR'da hırsızlık ve kapkaç yaptıkları tespit edilen 25 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen `Albüm´ operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü´nce başlatılan `Suçla Sinerjik Mücadele Projesi´ kapsamında, farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, ihbar yapılan bölgelerdeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını, dijital albümde topladı. Kurulan özel analiz grubu görüntüleri incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, 25 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Albüm' operasyonunda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

        DÖVME DETAYI

        Bir şüpheliyi, kolundaki dövmesi ele verdi. Olayı gerçekleştirmediğini savunan şüpheli, dövmenin görülmesiyle görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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