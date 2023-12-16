Diyarbakır'da sis etkili oldu DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürüp ilerledi. Diyarbakır Surları, tarihi yapılar ile Hevsel Bahçeleri ve surların eteğindeki Millet Bahçesi de sis nedeniyle gözden kayboldu.