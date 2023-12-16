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        Evinde başından vurulan kadının ölümünde şüpheli komşu çocuk serbest

        DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde Medine Polat´ın (41) evde başına kurşun isabet ederek ölümüyle ilgili gözaltına alınan karşı apartmandaki 16 yaşındaki şüpheli A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:50
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        Evinde başından vurulan kadının ölümünde şüpheli komşu çocuk serbest
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        DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde Medine Polat´ın (41) evde başına kurşun isabet ederek ölümüyle ilgili gözaltına alınan karşı apartmandaki 16 yaşındaki şüpheli A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 13 Aralık´ta Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Medine Polat, çocuklarının yanında olduğu sırada bir anda yığıldı. Çocukları, annelerinin bayıldığını düşünerek komşularına haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde, Medine Polat'ın başından vurularak ağır yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Medine Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında şüphe üzerine eşi Mehmet Polat gözaltına alınırken, Medine Polat'ın cansız bedeni ise otopsi işlemlerinin ardından Eğil ilçesine bağlı Kırsal Kazanlı Mahallesi´nde toprağa verildi.

        EVDEKİ PENCERE VE PERDELER KRİMİNALE GÖTÜRÜLDÜ

        Kurşunun evin dışından ateşlenen silahtan çıktığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karşı apartmanda oturan 16 yaşındaki A.A.´yı, tabancayla oynadığı sırada ateşlediği gerekçesiyle gözaltına aldı. Merminin girdiği pencere ve 2 perde sökülüp, incelenmek üzere Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü´ne götürüldü. Medine Polat'ın eşi Mehmet Polat ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Polat´ın, güvenlik kameralarıyla olay sırasında kıraathanede olduğu tespit edildi. Şüpheli A.A. ise emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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