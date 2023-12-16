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        Ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında yanındaki evin üzerine devrildi

        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina, yanındaki evin üzerine çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:10
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        Ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında yanındaki evin üzerine devrildi
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        DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina, yanındaki evin üzerine çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alıp tahliye edilen Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında, yanındaki evin üzerine çöktü. Evde hasar oluşurken, çökmeyle çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında, ölü veya yaralının olmadığı bildirildi. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken, yıkım işini yapan firma tarafından ağır hasar alan evin yeniden inşa edileceği öğrenildi.

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