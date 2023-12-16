Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Trafo yenileme ve kaçak kontrolü çalışmasında silahlı saldırı; 9 yaralı

        DİYARBAKIR'da trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapan enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ile yakınlarına tepki gösteren 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:28 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafo yenileme ve kaçak kontrolü çalışmasında silahlı saldırı; 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da trafo yenileme ve kaçak kontrolü yapan enerji şirketi çalışanlarına eşlik eden mahalle muhtarı ile yakınlarına tepki gösteren 3 şüpheli, kalabalığa ateş açtı. Olayda 9 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, öğleden sonra, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi küme evlerinde meydana geldi. İddiaya göre, enerji şirketi çalışanları trafo yenileme ve kaçak kontrolü yaptığı sırada, bazı mahalleli ile çalışanlara eşlik eden mahalle muhtarı Mehmet Emin Gün ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın tekme ve yumruklu kavgaya dönüşmesiyle mahalleliden V.K., V.K. ile K.A., yanında getirdiği tabancalarla toplanan kalabalığa ateş açtı. Olayda 7 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla, 2 kişi de çıkan arbedede yaralandı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Olayda 2'si polis aracı olmak üzere toplam 9 araçta hasar oluştu. Başlatılan soruşturmada V.K., V.K. ve K.A. ile ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Güler'den kara harekatı mesajı: Tereddüt olmadan yaparız
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Voleybolda Türk finali: Vakıf-Eczacı!
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Saldıran köpeğe taş attı! Silahla ateş açtılar
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Dünyada en yüksek kira artışı İstiklal'de
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Bahçeli: Ne söz verdiysek tutarız
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Bir bölgemiz için yoğun kar uyarısı!
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        Migreni olan çocuklara uyarı!
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        10 ay sonra yeniden deprem bölgesinde…
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım esnasında çöktü
        Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 8 katlı bina yıkım esnasında çöktü
        Ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında yanındaki evin üzerine devrildi
        Ağır hasarlı 8 katlı bina yıkım sırasında yanındaki evin üzerine devrildi
        Evinde başından vurulan kadının ölümünde şüpheli komşu çocuk serbest
        Evinde başından vurulan kadının ölümünde şüpheli komşu çocuk serbest
        Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 tutuklama
        Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 tutuklama
        İstanbul'da "Diyarbakır Tanıtım Günleri" devam ediyor
        İstanbul'da "Diyarbakır Tanıtım Günleri" devam ediyor
        Diyarbakır'da 445 kilogram skunk ve 15 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 445 kilogram skunk ve 15 kilogram esrar ele geçirildi