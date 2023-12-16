Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli
DİYARBAKIR'da sis nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.
DİYARBAKIR'da sis nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da görüş mesafesi nedeniyle zorlandı. Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı´nda görüş mesafesi 400 metreye kadar düşerken, sabah 11.00´e kadar Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.
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