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        Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli

        DİYARBAKIR'da sis nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 22:08 Güncelleme: 16.12.2023 - 22:10
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        Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli
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        DİYARBAKIR'da sis nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

        Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da görüş mesafesi nedeniyle zorlandı. Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı´nda görüş mesafesi 400 metreye kadar düşerken, sabah 11.00´e kadar Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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