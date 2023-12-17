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        Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1'i ağır 6 yaralı

        DİYARBAKIR'da TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:50
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        Diyarbakır'da TIR ile otomobil çarpıştı; 1'i ağır 6 yaralı
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        DİYARBAKIR'da TIR ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi, yaralandı.

        Kaza, Bağlar ilçesi kırsal Batıkarakoç Mahallesi yeni çevre yolunda meydana geldi. M.D. yönetimindeki 73 DA 201 plakalı TIR ile H.T. yönetimindeki 32 FE 826 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobildeki 6 kişi, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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