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        Diyarbakır'da jandarmanın arananlara operasyonunda 129 tutuklama

        DİYARBAKIR'dajandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranıp, gözaltına alınan 189 kişiden 129'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:00
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        Diyarbakır'da jandarmanın arananlara operasyonunda 129 tutuklama
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        DİYARBAKIR'dajandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranıp, gözaltına alınan 189 kişiden 129'u tutuklandı.

        Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Türkiye genelinde 13-17 Aralık arasında düzenlenen 'Şehit Uzman Jandarma Serhat Dağ Mercek-2 Operasyonu' kapsamında; Diyarbakır'da 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'uyuşturucu' ve 'cinsel istismar' gibi suçlardan aranan 189 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerden 60'ının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 129'unun ise işlemleri sonrası tutuklandığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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