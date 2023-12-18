Diyarbakır'da jandarmanın arananlara operasyonunda 129 tutuklama

DİYARBAKIR'dajandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan aranıp, gözaltına alınan 189 kişiden 129'u tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Türkiye genelinde 13-17 Aralık arasında düzenlenen 'Şehit Uzman Jandarma Serhat Dağ Mercek-2 Operasyonu' kapsamında; Diyarbakır'da 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'uyuşturucu' ve 'cinsel istismar' gibi suçlardan aranan 189 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, şüphelilerden 60'ının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 129'unun ise işlemleri sonrası tutuklandığı bildirildi.