Diyarbakır'da DAEŞ operasyonu; 6 gözaltı
DİYARBAKIR'daterör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'daterör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişki kurup, yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 şüpheye yönelik ortak operasyon düzenledi. Baskınlarda DEAŞ yapılanmasında aktif yer alan Suriye uyruklu A.B. ile S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ. isimli 6 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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