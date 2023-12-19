Diyarbakır'da DAEŞ operasyonu; 6 gözaltı

DİYARBAKIR'daterör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişki kurup, yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 şüpheye yönelik ortak operasyon düzenledi. Baskınlarda DEAŞ yapılanmasında aktif yer alan Suriye uyruklu A.B. ile S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ. isimli 6 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.