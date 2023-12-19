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        Diyarbakır'da DAEŞ operasyonu; 6 gözaltı

        DİYARBAKIR'daterör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:20
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        Diyarbakır'da DAEŞ operasyonu; 6 gözaltı
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        DİYARBAKIR'daterör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişki kurup, yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 şüpheye yönelik ortak operasyon düzenledi. Baskınlarda DEAŞ yapılanmasında aktif yer alan Suriye uyruklu A.B. ile S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ. isimli 6 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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