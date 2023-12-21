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        15 işçinin yaralandığı minibüs kazasında 'makas atan sürücü' iddiası

        DİYARBAKIR'dainşaat işçilerinin taşıyan minibüsün tarla uçtuğu, 15 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin ifade veren şoför Mehmet Kızıl, arkasından gelen bir otomobilin sürücüsünün makas attığını, bu nedenle direksiyon hakimiyetini yitirdiğini öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:55
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        15 işçinin yaralandığı minibüs kazasında 'makas atan sürücü' iddiası
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        DİYARBAKIR'dainşaat işçilerinin taşıyan minibüsün tarla uçtuğu, 15 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin ifade veren şoför Mehmet Kızıl, arkasından gelen bir otomobilin sürücüsünün makas attığını, bu nedenle direksiyon hakimiyetini yitirdiğini öne sürdü.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu 12'nci kilometresinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan Mehmet Kızıl idaresindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 14'ü taburcu edilirken, 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        'OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, MAKAS ATARAK GELİYORDU'

        Kazanın ardından ifadesi alınan şoför Mehmet Kızıl, kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde mesaisi sona eren inşaat işçilerini aldıktan sonra yola çıktığını belirterek, "Onları evlerine bırakacaktım. Yolda, arkamdan plakasını görmediğim bir otomobil sürücüsü, makas atarak geliyordu. Önüme makas atınca ben de çarpmamak için mücadele ettim. Ama direksiyon hakimiyetimi kaybedip, tarlaya uçtum" dedi. İfade sonrası polis, otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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