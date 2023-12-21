Diyarbakır´da Yerli Malı Haftası etkinliğinde öğrenciler yiyeceklerden zehirlendi

DİYARBAKIR´da bir okulda Yerli Malı Haftası etkinliğinde 30´un üzerinde öğrenci, yiyeceklerden zehirlendi. Öğrenciler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır Çelebi Eser İmam Hatip Ortaokulu 5´inci sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, ailelerinin evde hazırladıkları yiyecekleri okula getirdi. Etkinlikte bu yiyeceklerden tadan 30´un üzerinde öğrenci, bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadı. Okul idaresinin ihbarıyla okula sağlık ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, yiyeceklerden de inceleme yapılmak üzere numune alındığı öğrenildi.