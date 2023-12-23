Kamyonet yol kenarına savruldu: 7 yaralı
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına savrulan kamyonetteki 7 kişi yaralandı.
DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına savrulan kamyonetteki 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Diyarbakır-Silvan kara yolu kırsal Yolarası Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.K. (24) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarına savruldu. Sürücü ile kamyonetteki N.K. (46), A.S. (59), Ç.K. (49), İ.S. (68), F.D (49) ve S.S. (46) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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