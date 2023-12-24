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        DEM Parti kongresindeki terör propagandasına soruşturma (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:10
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        DEM Parti kongresindeki terör propagandasına soruşturma (2)
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        VALİLİK: 42GÖZALTI

        Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen kongrede 'suç ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarını işlediği tespit edilen 42 şüpheli gözaltına alındı. Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 24 Aralık 2023 tarihinde halkların eşitlik ve demokrasi Partisi il Başkanlığı´nca düzenlenen parti gençlik Meclisi 1. olağan Kongresi´nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alınmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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