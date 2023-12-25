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        Yıkımda bina çöktü; enkaz altında kalmamak için kaçarken düştü

        DİYARBAKIR'da yıkımda çöken ağır hasarlı binanın karşısındaki iş yerinin yan kapısından atlayan kişi, yere düştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:00
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        Yıkımda bina çöktü; enkaz altında kalmamak için kaçarken düştü
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        DİYARBAKIR'da yıkımda çöken ağır hasarlı binanın karşısındaki iş yerinin yan kapısından atlayan kişi, yere düştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'ndeki 8 katlı bina, dün yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, karşısındaki fırıncıda olan 1 kişi de korkarak 1 metre yükseklikteki yan kapıdan atlayıp kaçmak istedi. Bu sırada yere düşen kişi, ayağa kalkıp, üzerine doğru gelen toz bulutundan kaçtı. Binanın çökmesi ve kaçan kişinin o anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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