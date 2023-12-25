Diyarbakır'da 181 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı
DİYARBAKIR'dadurdurulan araçta yapılan aramada, tarih eser niteliğinde 181 obje ele geçirildi, 2 şüpheli, gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'dadurdurulan araçta yapılan aramada, tarih eser niteliğinde 181 obje ele geçirildi, 2 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde bir aracı durdurup, arama yaptı. Araçta Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 yüzük, 3 ok ucu, 4 küpe, 3 hayvan figürü, 2 mühür ve 159 farklı ebatlarda sikke olmak üzere 181 obje ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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