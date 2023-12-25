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        Diyarbakır'da 181 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı

        DİYARBAKIR'dadurdurulan araçta yapılan aramada, tarih eser niteliğinde 181 obje ele geçirildi, 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:15
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        Diyarbakır'da 181 tarihi obje ele geçirildi; 2 gözaltı
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        DİYARBAKIR'dadurdurulan araçta yapılan aramada, tarih eser niteliğinde 181 obje ele geçirildi, 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda kırsal Batıkarakoç Mahallesi'nde bir aracı durdurup, arama yaptı. Araçta Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 yüzük, 3 ok ucu, 4 küpe, 3 hayvan figürü, 2 mühür ve 159 farklı ebatlarda sikke olmak üzere 181 obje ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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