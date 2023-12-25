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        Kum ocağı istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı kurtarıldı, kuzeni için çalışılıyor

        DİYARBAKIR'da, kum ocağı inşaatının beton istinat duvarı, 2 işçinin üzerine çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün (35) çıkarılması için iş makineleriyle çalışma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 17:22 Güncelleme: 25.12.2023 - 17:25
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        Kum ocağı istinat duvarı çöktü: 1 işçi yaralı kurtarıldı, kuzeni için çalışılıyor
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        DİYARBAKIR'da, kum ocağı inşaatının beton istinat duvarı, 2 işçinin üzerine çöktü. İşçilerden Ahmet Güngör yaralı kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün (35) çıkarılması için iş makineleriyle çalışma sürüyor.

        Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren kum ocağının 9 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığındaki beton istinat duvarı, çalışmada çöktü. Bu sırada çalışma yapan 5 işçiden Ahmet ve Abdullah Güngör, göçük altında kaldı, 3 işçi ise son anda kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DUVARIN ÇÖKECEĞİNİ FARK EDİP, KAÇARKEN DÜŞMÜŞ

        Ahmet Güngör, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, kuzeni Abdullah Güngör'ün çıkarılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Olay yerine gelen Abdullah Güngör'ün yakınları, fenalık geçirdi. Çalışmalar, 50 kişilik kurtarma ekibi ve 2 iş makinesiyle sürüyor. Öte yandan, işçilerin duvarın çökeceğini fark ettiği ve kaçarken Abdullah Güngör'ün ayağının takılıp düştüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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