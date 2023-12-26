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        Diyarbakır'daki cinayetin şüphelisi, İzmir'de kardeşinin kimliğiyle yakalandı

        DİYARBAKIR'da, işlettiği kıraathanenin önünde, silahla öldürülen Muzaffer Kızıl'ın (38) cinayet şüphelisi Serhat Dondar, saklandığı İzmir'in Torbalı ilçesinde kardeşinin kimliğiyle yakalandı. Suçlamaları reddeden Dondar, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:35
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        Diyarbakır'daki cinayetin şüphelisi, İzmir'de kardeşinin kimliğiyle yakalandı
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        DİYARBAKIR'da, işlettiği kıraathanenin önünde, silahla öldürülen Muzaffer Kızıl'ın (38) cinayet şüphelisi Serhat Dondar, saklandığı İzmir'in Torbalı ilçesinde kardeşinin kimliğiyle yakalandı. Suçlamaları reddeden Dondar, tutuklandı.

        Olay, 4 Nisan 2022'de Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde meydana geldi. Mübin Ç.'nin kullandığı taksiyle gelen Serhat Dondar, işlettiği kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a tabancayla peş peşe ateş etti. Kızıl yere yığıldı, şüpheli geldiği taksiyle kaçtı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Kızıl, kurtarılamadı. Polis, taksiyi kullanan Mübin Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası Mübin Ç., 'kasten öldürme suçuna yardım ettiği' suçlamasıyla tutuklandı.

        ALACAK HUSUMETİ

        Mübin Ç. hakkında, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, firari Serhat Dondar'ın dosyası ise ayrıldı. Davanın 5'inci duruşması, geçen kasım ayında görüldü. Tanıklarla Kızıl ailesinin de hazır bulunduğu duruşmada, savcı mütalaa verdi. Olayın oluş şeklinin anlatıldığı mütalaada, "Kasten öldürme olayının faili Serhat ile maktul Muzaffer arasında alacak-verecek ilişkisinden doğan bir husumet bulunduğu, sanık Mübin'in şahıslar arasındaki bu meseleyi bildiği, şahıslar arasındaki tartışmalara şahit olduğu, sanık Mübin'in fail Serhat'ı şoförlüğünü yaptığı taksi ile olay yerine götürdüğü, Serhat'ın maktulü ateşli silahla vurmasından sonra sanık ile Serhat'ın olay yerinden ayrıldıkları, sanık Mübin'in fail Serhat'ı olay yerine getirmek şeklindeki eylemi ile fail Serhat'ın kasten öldürme eylemine suçun işlenmesinden önce yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği, sanığın eylemine uyan TKC 81/1, 39/2.c, 53 ve 63 maddelerince cezalandırılmasına, ayrıca tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.

        BERAATE TEPKİ GÖSTEREN AĞABEYE DİSİPLİN HAPSİ

        Mütalaanın ardından savunma yapan Mübin Ç., olayla bağlantısı olmadığını belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Mübin Ç.'nin beraatine hükmetti. Bu sırada öldürülen Muzaffer Kızıl'ın ağabeyi Mücahit Kızıl, karara tepki göstererek, "Kararı kabul etmiyorum. Şimdi, siz bu şahsı bıraktınız. Ben, bu şahsı öldüreceğim. Bizim ailemize yazık değil mi? Gelip, burada bunu öldürdüğüm için yargılanacağım ve bana ceza vereceksiniz" dedi.

        Uyarılara rağmen konuşmasını sürdüren Kızıl, duruşma salonundan çıkarıldı. Mahkeme heyeti, duruşmadaki düzeni bozduğu gerekçesiyle Mücahit Kızıl'a, 4 günlük disiplin hapsi verdi. Kararda, "Sanığın yapılan uyarıya rağmen olumsuz hareketlerine ve duruşma düzenini bozmaya devam ettiği görüldüğünden duruşmadaki olumsuz hareketlerinin ağırlığı göz önüne alınarak CMK'nın 203/3 maddesi uyarınca derhal 4 gün disiplin hapsine oy birliği ile karar verildi" denildi. Kararın okunmasının ardından Kızıl, cezaevine gönderildi.

        TUTUKLANDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, olay gününden bu yana aranan cinayet şüphelisi Serhat Dondar'ın, İzmir'in Torbalı ilçesinde kardeşinin ismini kullanarak yaşamını sürdürdüğünü tespit etti. Diyarbakır'dan giden cinayet büro amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Dondar'ın üst aramasında kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı. Diyarbakır'a getirilen Dondar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede suçlamaları reddeden Dondar, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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