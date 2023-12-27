Şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
DİYARBAKIR'da, sosyal medyadan şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Y.Ç. (34), tutuklandı.
DİYARBAKIR'da, sosyal medyadan şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Y.Ç. (34), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, sosyal medyadan şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan Y.Ç. tespit edildi. Y.Ç., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., tutuklandı.
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