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        Şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

        DİYARBAKIR'da, sosyal medyadan şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Y.Ç. (34), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:43 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:45
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        Şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
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        DİYARBAKIR'da, sosyal medyadan şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen Y.Ç. (34), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, sosyal medyadan şehitlere, milli değerlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan Y.Ç. tespit edildi. Y.Ç., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç., tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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