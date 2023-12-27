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        Diyarbakır´da hava trafiğine `sis´ engeli

        DİYARBAKIR´da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 22:32 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:35
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        Diyarbakır´da hava trafiğine `sis´ engeli
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        DİYARBAKIR´da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Diyarbakır- İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

        Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle, bazı bölgelerde görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da görüş mesafesi nedeniyle zorlandı. Sis nedeniyle Diyarbakır Havalimanı´nda görüş mesafesi 200 metreye kadar düşerken, Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve Antalya seferleri iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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