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        Yasa dışı bahis çetesine `Setup´ operasyonu: 15 gözaltı

        DİYARBAKIR´da polisin yasa dışı bahis çetesine gerçekleştirdiği `Setup´ operasyonunda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:20 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:25
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        Yasa dışı bahis çetesine `Setup´ operasyonu: 15 gözaltı
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        DİYARBAKIR´da polisin yasa dışı bahis çetesine gerçekleştirdiği `Setup´ operasyonunda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nün `Suçla Sinerjik Mücadele Projesi´ kapsamında 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucunda Diyarbakır merkezli yapılanmanın internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere `Metaverse´ adı altında yasa dışı sanal bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için, sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri içeri aldıkları, dışarıdan gözükmemek için de iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi. Örgütün yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon TL´nin üzerinde hareketlilik olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen `Setup´ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske de incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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