Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri aksadı DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda da İstanbul ve Ankara seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda da İstanbul ve Ankara seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürüp ilerledi. Diyarbakır Surları, tarihi yapılar ile Hevsel Bahçeleri ve surların eteğindeki Millet Bahçesi de sis nedeniyle gözden kayboldu. Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan İstanbul ve Ankara seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştirildi.