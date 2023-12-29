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        Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri aksadı

        DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda da İstanbul ve Ankara seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:40
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        Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
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        DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda da İstanbul ve Ankara seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürüp ilerledi. Diyarbakır Surları, tarihi yapılar ile Hevsel Bahçeleri ve surların eteğindeki Millet Bahçesi de sis nedeniyle gözden kayboldu. Öte yandan, Diyarbakır Havalimanı'nda sis engeline takılan İstanbul ve Ankara seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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