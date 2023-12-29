Yasa dışı bahis çetesine operasyonda, 15 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR´da, yasa dışı bahis çetesine yönelik `Setup´ adı verilen operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin `Suçla Sinerjik Mücadele Projesi´ kapsamında, 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, Diyarbakır merkezli yapılanmanın, internetten, başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere `Metaverse´ adı altında yasa dışı sanal bahis oynattığı belirlendi. Şüphelilerin internet kafe görünümlü iş yerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tuttukları, bahis oynamak için, sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri içeri aldıkları, dışarıdan gözükmemek için de iş yerinin camlarını siyah filmle kapladıkları belirlendi. Örgütün yasa dışı bahis oynattığı hesaplarında 2 milyon liranın üzerinde hareketlilik olduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen `Setup´ isimli operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske de incelenmek üzere el koyuldu. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.