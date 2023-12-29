Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Çöp konteynerini boşaltırken taksinin çarptığı temizlik işçisi öldü

        DİYARBAKIR'da, temizlik işçisi Orhan Tancar (44), çöp konteynerini kamyona boşaltırken, arkadan gelen taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöp konteynerini boşaltırken taksinin çarptığı temizlik işçisi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, temizlik işçisi Orhan Tancar (44), çöp konteynerini kamyona boşaltırken, arkadan gelen taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, kameraya yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Kayapınar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Orhan Tarcan, caddedeki konteyneri, çöp kamyonuna boşaltırken M.A. idaresindeki 21 TT 0802 plakalı taksi, arkadan gelip çarptı. Taksiden inen M.A. kaçtı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılan Tarcan, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. M.A., bir süre sonra Kayapınar Şehit Alişan Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

        Tarcan'ın cansız bedeni, otopsinin ardından Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda defnedildi. M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        İstanbul'da yılbaşı trafiği!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da kontrolden çıkarak yamaca çarpan midibüsteki 27 kişi yaraland...
        Diyarbakır'da kontrolden çıkarak yamaca çarpan midibüsteki 27 kişi yaraland...
        Yasa dışı bahis çetesine operasyonda, 15 şüpheli tutuklandı
        Yasa dışı bahis çetesine operasyonda, 15 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır anneleri yeni yılda da evlatlarına kavuşma umudunu koruyor
        Diyarbakır anneleri yeni yılda da evlatlarına kavuşma umudunu koruyor
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da sis etkili oldu
        Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
        Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri aksadı
        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince açılan kurslar ilgiyle sürüyor
        Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesince açılan kurslar ilgiyle sürüyor