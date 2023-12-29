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        Diyarbakır'da ele geçirilen 4 EYP'ye 4 tutuklama

        DİYARBAKIR'da uygulama yapan polis ekiplerini görüp, poşete koydukları 4 el yapımı patlayıcıyı (EYP) attıktan sonra yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 29.12.2023 - 19:30
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        Diyarbakır'da ele geçirilen 4 EYP'ye 4 tutuklama
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        DİYARBAKIR'da uygulama yapan polis ekiplerini görüp, poşete koydukları 4 el yapımı patlayıcıyı (EYP) attıktan sonra yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Olay, 26 Aralık'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi´nde meydana geldi. Yolda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişileri durdurmak istedi. Bu sırada şüpheli davranışlarda bulunan kişilerin, yanlarında taşıdığı bir poşeti attıkları fark edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmazken, çevrede yapılan aramada bulunan poşetin içerisinde ise 4 EYP ile fişek bulundu. Şüphelilerin beraberindeki  bantla sarılmış plakasız elektrikli bisiklete de el konuldu. Olayla ilgili B.T. (19), S.R.G. (22), H.S. (25), A.İ. (26) ve C.A. (15), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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