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        Diyarbakır'da otomobil, yol kenarında duran kamyonete çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

        DİYARBAKIR'da, otomobilin yol kenarında duran kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:01 Güncelleme: 29.12.2023 - 22:05
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        Diyarbakır'da otomobil, yol kenarında duran kamyonete çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
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        DİYARBAKIR'da, otomobilin yol kenarında duran kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu, kırsal Demirli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ahmet Tekin (36) yönetimindeki 01 AER 742 plakalı otomobil, yol kenarında duran Fatih M. yönetimindeki 34 GD 4449 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet şarampole yuvarlanırken, otomobildeki Emine Ekinci (57), Osman Çap (39) ve Aynur Tekin (53) yaşamını yitirdi, sürücü Ahmet Tekin ile Kader Ç. (37) ve kamyonet sürücüsü Fatih M. ile araçtaki H.K. da yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölenlerin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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