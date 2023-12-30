Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (3)
PİSTUÇUŞLARA KAPATILDI
Diyarbakır Havalimanı, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jetin iniş sırasında pistten çıktığı kazanın ardından uçuşa kapatıldı. Kente gelen uçaklar ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, jetin iniş takımlarının hasar gördüğü belirtildi. Jetin kaldırılmasının ardından pistin yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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