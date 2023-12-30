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        Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:30
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        Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (3)
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        PİSTUÇUŞLARA KAPATILDI

        Diyarbakır Havalimanı, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jetin iniş sırasında pistten çıktığı kazanın ardından uçuşa kapatıldı. Kente gelen uçaklar ise çevre illerdeki havalimanlarına yönlendirildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, jetin iniş takımlarının hasar gördüğü belirtildi. Jetin kaldırılmasının ardından pistin yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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