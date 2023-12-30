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        HDP önündeki aile sayısı 372'ye ulaştı

        DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde 1580 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2016 yılında henüz 15 yaşındayken kaçırılan kızı Pınar için Mardin´den gelen annesi Menci Seyhan´ın katılım sağlamasıyla 372´ye yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 18:30 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:35
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        HDP önündeki aile sayısı 372'ye ulaştı
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        DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde 1580 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, 2016 yılında henüz 15 yaşındayken kaçırılan kızı Pınar için Mardin´den gelen annesi Menci Seyhan´ın katılım sağlamasıyla 372´ye yükseldi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1580 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 46 aile, çocuklarına kavuştu. Ailelerin sayısı, 2016 yılında Mardin´in Dargeçit ilçesinde kimsenin evde olmadığı sırada kaçırılan kızı Pınar (22) için gelen Menci Seyhan ile 372 oldu.

        Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşarak Kızını kaybolduğu günden bu yana görmediğini belirten anne Menci Seyhan, "Kızım kimsenin evde olmadığı sırada kayboldu. O günden bu yana kızımı görmedim. Buraya geldim, kızımı bulup bana versinler diye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın kızımı bulup bana teslim etmesini istiyorum. Çünkü Erdoğan başkanımızdır. Kızımı kurtaracağına inanıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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