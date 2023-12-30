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        Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:20
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        Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (4)
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        EKİPLERİNÇALIŞMASIYLA KURTARILDI

        İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan sabah saatlerinde kalkış yapan ve Diyarbakır Havalimanı´na inmek için alçalıp teker koyduğu pistten çıkan TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet, ARFF (Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekiplerince bulunduğu kurtarıldı. Jetin kurtarılmasının ardından pist yeniden uçuşlara açılırken, yer kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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