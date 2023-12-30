Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (4)
EKİPLERİNÇALIŞMASIYLA KURTARILDI
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan sabah saatlerinde kalkış yapan ve Diyarbakır Havalimanı´na inmek için alçalıp teker koyduğu pistten çıkan TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet, ARFF (Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele) ekiplerince bulunduğu kurtarıldı. Jetin kurtarılmasının ardından pist yeniden uçuşlara açılırken, yer kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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