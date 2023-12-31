Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

        DİYARBAKIR'dayoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'dayoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu.

        Diyarbakır'da dün akşamdan beri etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır Havalimanı'nda da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da çarpışan 2 otomobilin sürücüsü yaralandı
        Diyarbakır'da çarpışan 2 otomobilin sürücüsü yaralandı
        Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (4)
        Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (4)
        HDP önündeki aile sayısı 372'ye ulaştı
        HDP önündeki aile sayısı 372'ye ulaştı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Diyarbakır ve Batman'da protesto edildi
        Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı
        Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı
        Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (3)
        Diyarbakır'da özel jet pistten çıktı (3)