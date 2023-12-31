Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli DİYARBAKIR'dayoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu.

DİYARBAKIR'dayoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal oldu.

Diyarbakır'da dün akşamdan beri etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Diyarbakır Havalimanı'nda da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.