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        Çatıdan düşen şantiye şefi öldü

        DİYARBAKIR'da inşaat halindeki 4 katlı okulun çatısından düşen şantiye şefi Burak Soydaş (39), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:25
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        Çatıdan düşen şantiye şefi öldü
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        DİYARBAKIR'da inşaat halindeki 4 katlı okulun çatısından düşen şantiye şefi Burak Soydaş (39), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde yapımı süren Ali Pınar İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İnşaat halindeki 4 katlı okulda şantiye şefi olarak çalışan Burak Soydaş, kontrol için çıktığı çatıdan iddiaya göre dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soydaş, kurtarılamadı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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