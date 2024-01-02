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        Şantiyede kamyon altında kalan usta öldü, sürücü zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı

        DİYARBAKIR'da, şantiyede sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan taş ustası Hasan Savur (42), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü, zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:31 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:35
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        Şantiyede kamyon altında kalan usta öldü, sürücü zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı
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        DİYARBAKIR'da, şantiyede sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan taş ustası Hasan Savur (42), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü, zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı. 

        Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında meydana geldi. İddiaya göre; geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, aracın arkasında duran taş ustası Hasan Savur'a çarptı. Savur kamyonun altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekipler, Savur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan kamyon şoförü zırhlı araçla alandan çıkartılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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