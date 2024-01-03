Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 1 yılda 102 milyon kök kenevir bitkisi ile 47 ton esrar ele geçirildi

        DİYARBAKIR'da, jandarmanın 2023 yılında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında, 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ve 47 ton 60 kilo esrar ele geçirildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 03.01.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 1 yılda 102 milyon kök kenevir bitkisi ile 47 ton esrar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'da, jandarmanın 2023 yılında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında, 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ve 47 ton 60 kilo esrar ele geçirildi. 

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bulup adalete teslim etmek amacıyla, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 102 milyon 594 bin kök kenevir bitkisi ile 47 ton 60 kilogram esrar ele geçirildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 2023'te 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kil...
        Diyarbakır'da 2023'te 102 milyon 594 bin kök Hint keneviri ve 47 ton 60 kil...
        İnşaattan kazandığı parayla gittiği dershanede terörün hedefi olan evladını...
        İnşaattan kazandığı parayla gittiği dershanede terörün hedefi olan evladını...
        Diyarbakır'da yangın çıkan evde anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da yangın çıkan evde anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi
        ŞARJDA BIRAKILAN CEP TELEFONU ALEV ALDI; ANNE VE 4 ÇOCUĞU YARALI
        ŞARJDA BIRAKILAN CEP TELEFONU ALEV ALDI; ANNE VE 4 ÇOCUĞU YARALI
        Şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı; anne ve 4 çocuğu yaralı
        Şarjda bırakılan cep telefonu alev aldı; anne ve 4 çocuğu yaralı
        Diyarbakır'da inşaat alanında kamyonun altında kalan işçi öldü
        Diyarbakır'da inşaat alanında kamyonun altında kalan işçi öldü