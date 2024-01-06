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        Maganda kurşunuyla vurulan minibüs şoförü kurtarılamadı

        DİYARBAKIR´da sokakta yürüyen kişinin rastgele ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği minibüs şoförü Serkan Aslan (30), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Aslan´ın mesai arkadaşları basın açıklaması yapıp, dikiz aynalarına siyah kurdele astıkları araçlarıyla şehir turu atarak olaya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:46 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:50
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        Maganda kurşunuyla vurulan minibüs şoförü kurtarılamadı
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        DİYARBAKIR´da sokakta yürüyen kişinin rastgele ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği minibüs şoförü Serkan Aslan (30), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Aslan´ın mesai arkadaşları basın açıklaması yapıp, dikiz aynalarına siyah kurdele astıkları araçlarıyla şehir turu atarak olaya tepki gösterdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen 3 kişiden 1´i, yanında taşıdığı tabancasını rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan kurşunlar, o sırada yoldan geçen 21 HO 1109 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüsün arka camından girerek, sürücüsü Serkan Aslan´ın ensesine, kaldırımdaki yaya Aydın T.´nin de kol ve bacağına isabet etti. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak S.Ö., M.Ö. ve M.Ö.´yü gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerden M.Ö´nün ateş ettiği belirlendi.

        Yaralılardan Serkan Aslan, tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde hayatını kaybetti. Aslan´ın cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Aslan´ı, son yolculuğuna yakınları ve mesai arkadaşları uğurladı.

        `BİREYSEL SİLAHLANMAYA SON VERELİM´

        Cenazenin ardından Aslan´ın mesai arkadaşları basın açıklaması yaptı. Öz Diyarbakır Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Fesih Kaya, bireysel silahlanmaya son verilmesi gerektiğini belirterek, "Toplu taşıma esnafına yapılan bu büyük bir zulüm ve haksızlıktır. Acımız büyüktür. Bizim başımıza geldi, başkasının başına gelmesin. Türkiye´de bireysel silahlanma vardır. Bu bireysel silahlanmaya son verelim" dedi.

        Kendileri için durumun zor olduğunu belirten Kaya, "Kendisi 30 yaşındadır. Evlidir, 2 tane de çocuğu var. Şoför olarak çalışıyordu durakta. Artık kaza mı diyelim ne diyelim, kurşun gelmiş arka camdan girmiş, şoförün başının yanındaki kütüğü geçerek başına değmiş" diye konuştu.

        `CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK´

        Minibüs sürücüsü Mehmet Mekin Ercan ise üzgün olduklarını belirterek, "Öncelikle ailesine baş sağlığı diliyorum. Şoförler camiası olarak hepimiz çok üzgünüz. O bölgelerde bu gibi olaylar sürekli olaylar yaşanıyor. Herkes eline silah almış, tur atıyor. Biz buna karşıyız. Ekmek parası için evimizden çıkıyoruz, direksiyon başındayız ve can güvenliğimiz yoktur. Direksiyon başındasın ve kör kurşun geliyor sana isabet ediyor. Biz evimize ekmek götüren insanlarız" diye konuştu.

        Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüleri, cenazenin ardından, dikiz aynalarına siyah kurdele astıkları 100´ün üzerinde minibüsle şehir turu attı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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