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        Diyarbakır´da belediye çalışanlarını, araçları yakmakla tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde, belediyeye ait Garaj Amirliği´ne gelerek çalışanları toplayıp, araçları yakmakla tehdit eden 5 şüpheliden M.A., S.A. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece `Terör örgütü üyesi olmak´ suçundan tutuklandı,  R.K. ve D.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 07.01.2024 - 12:25
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        Diyarbakır´da belediye çalışanlarını, araçları yakmakla tehdit eden 3 şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR´ın Silvan ilçesinde, belediyeye ait Garaj Amirliği´ne gelerek çalışanları toplayıp, araçları yakmakla tehdit eden 5 şüpheliden M.A., S.A. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece `Terör örgütü üyesi olmak´ suçundan tutuklandı,  R.K. ve D.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Olay, 4 Ocak akşam saatlerinde Silvan İlçe Belediyesi´ne ait Garaj Amirliği´nde meydana geldi. 1'i silahlı ve yüzü maskeli 4 şüpheli, yanlarında yanıcı maddelerle Garaj Amirliği´ne gelerek, çalışanları bir odada topladı. Şüpheliler, daha sonra garajdaki belediyeye ait araçları yakmakla tehdit edip, ayrıldı. Şüphelilerin Garaj Amirliği´ndeki görüntüleri, güvenlik kameralarına da yansıdı. Personelin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, adresleri belirlenen 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

        Eylemlerini terör örgütü PKK adına yaptıkları belirtilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları kıyafetler, kar maskeleri ve molotofkokteyli yapımında kullanılan yanıcı maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden M.A., S.A. ve H.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece `Terör örgütü üyesi olmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.K. ve D.M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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