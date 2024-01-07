4 metrelik boş su deposuna bakarken düşünce ağır yaralandı

DİYARBAKIR´da yapımı süren parkın 4 metre derinliğindeki boş su deposuna bakarken kafa üstü düşen Musa G.,(45) ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde yapımı devam eden bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parkı sulamak için yapılan 4 metre derinliğindeki boş su deposuna bakmaya çalışan Musa G., dengesini kaybederek kafa üstü düştü. Çevredekiler beline halat bağladıkları Musa G.´yi düştüğü yerden çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Musa G.´nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.