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        Çöp kamyonu alev aldı; sulama aracı ile müdahale edildi

        DİYARBAKIR'daalev alan çöp kamyonuna, sulama aracı ile müdahale edildi. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 17:51 Güncelleme: 07.01.2024 - 17:55
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        Çöp kamyonu alev aldı; sulama aracı ile müdahale edildi
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        DİYARBAKIR'daalev alan çöp kamyonuna, sulama aracı ile müdahale edildi. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. 

        Kayapınar ilçesi Mastfroş Caddesi'nde sabah saatlerinde seyreden çöp kamyonu, kupa kısmından alev aldı. Şoför durumu fark edip araçtan inerken, aynı caddede bulunan belediyeye ait sulama aracı alevlere müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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