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        Maganda kurşunu ölen minibüs şoförü ile ilgili 4 şüpheli adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:26 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:26
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        Maganda kurşunu ölen minibüs şoförü ile ilgili 4 şüpheli adliyede (2)
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        BABAVE 2 OĞLU TUTUKLANDI 1 OĞLU SERBEST BIRAKILDI

        Diyarbakır'da caddede rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği minibüs şoförü Serkan Aslan'ın (30) ölümüne ilişkin gözaltına alınan baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından ifade veren baba Seyfettin Özgüler ile oğulları İzettin Özgüler, Muhammed Özgüler ve Mustafa Özgüler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden baba Seyfettin ve oğulları Muhammed ile İzettin Özgüler tutuklandı, Mustafa Özgüler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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