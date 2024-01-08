Maganda kurşunu ölen minibüs şoförü ile ilgili 4 şüpheli adliyede (2)

BABAVE 2 OĞLU TUTUKLANDI 1 OĞLU SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır'da caddede rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği minibüs şoförü Serkan Aslan'ın (30) ölümüne ilişkin gözaltına alınan baba ve 3 oğlu adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından ifade veren baba Seyfettin Özgüler ile oğulları İzettin Özgüler, Muhammed Özgüler ve Mustafa Özgüler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden baba Seyfettin ve oğulları Muhammed ile İzettin Özgüler tutuklandı, Mustafa Özgüler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.