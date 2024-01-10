Kayıp çiftçinin, telefonunun ardından bugün de nehirde şalvarı bulundu DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç´ın (65) dün telefonunun ardından Dicle Nehri'nde bugün de şalvarı bulundu.

DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç´ın (65) dün telefonunun ardından Dicle Nehri'nde bugün de şalvarı bulundu.

Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdurrezzak Kılıç, önceki akşam Dicle Nehri´nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi´nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktı. Akrabalarına gitmeyen Kılıç´tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine dün arama çalışması başlatıldı. Jandarma, ANDA, AFAD, DÜAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Kılıç´ın suya düşme ihtimali üzerine, nehir ve çevresinde arama yaptı.

Çalışmaların ilk gününde su seviyesinin düşürülmesiyle, Kılıç´a ait cep telefonu bulundu. Bugünkü çalışmalarda ise Kılıç'a ait şalvar bulundu. Şalvarın Kılıç´ın kaybolduğu gün giydiği şalvar olduğu belirlendi.

Cep telefonu ve şalvarın bulunduğu bölgede arama çalışmaları sürüyor.