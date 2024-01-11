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        Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 10 gözaltı

        DİYARBAKIR'da tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:55
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        Diyarbakır'da 'tefecilik' operasyonu: 10 gözaltı
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        DİYARBAKIR'da tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ihbar sonrası 8 aylık çalışma ile nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faiz oranıyla çok sayıda kişiye para verildiğini belirledi. Çalışmada ayrıca 60 mağdur olduğu ve 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştirildiği tespit edildi. Nakit para alan ve borçlarını ödeyemeyen bazı vatandaşların mallarına el koyan şüphelilere yönelik 9 Ocak'ta eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerden yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 150 çeşitli ebatlarda fişek, 15 ajanda içerisinde mağdur bilgileri, mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletnameye ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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