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        Minibüsün markete daldığı kaza kamerada; 5'i ağır, 6 öğrenci yaralı

        DİYARBAKIR´da sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, minibüsün altında kalan 5´i ağır, 6 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:10
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        Minibüsün markete daldığı kaza kamerada; 5'i ağır, 6 öğrenci yaralı
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        DİYARBAKIR´da sürücünün kontrolünü yitirdiği minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, minibüsün altında kalan 5´i ağır, 6 öğrenci yaralandı.

        Kaza, dün sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu üzerindeki bir büfede meydana geldi. Mehmet K.´nin kontrolünü yitirdiği 21 EN 834 plakalı minibüs, yol kenarındaki markete daldı. Bu sırada alışveriş yapan ikiz kız kardeşler H.E. ve E.E. (16) ile arkadaşları E.L. (16), İ.B. (16), Z.D. (16) ve ismi öğrenilemeyen öğrenci, minibüsün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, ikizlerden E.E. ile diğer 4 öğrencinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Mehmet K. gözaltına alındı. Mehmet K.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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