Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları 3´üncü gününde DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri´nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç (65) için arama kurtarma çalışmaları 3´üncü gününde sürüyor.

DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri´nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç (65) için arama kurtarma çalışmaları 3´üncü gününde sürüyor.

Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdurrezzak Kılıç, 8 Ocak'ta Dicle Nehri´nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi´nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktı. Akrabalarına gitmeyen Kılıç´tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 9 Ocak'ta arama çalışması başlatıldı. Jandarma, ANDA, AFAD, DÜAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Kılıç´ın suya düşme ihtimali üzerine, nehir ve çevresinde arama yaptı.

Çalışmaların ilk gününde su seviyesinin düşürülmesiyle, Kılıç´a ait cep telefonu bulundu. Dünkü çalışmalarda ise Kılıç'a ait şalvar bulundu. Şalvarın, Kılıç´ın kaybolduğu gün giydiği şalvar olduğu belirlendi. Cep telefonu ve şalvarın bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmaları, 3´üncü gününde de sürüyor.