Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Taksiden 2 otomatik tüfek ile 4 tabanca çıktı; sürücü gözaltında

        DİYARBAKIR'dadurdurulan takside yapılan aramada 2 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. 21 suç kaydı olan sürücü H.K. (22), gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:56 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taksiden 2 otomatik tüfek ile 4 tabanca çıktı; sürücü gözaltında
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR'dadurdurulan takside yapılan aramada 2 otomatik tüfek, 4 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. 21 suç kaydı olan sürücü H.K. (22), gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timlerince Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen şok uygulamada, şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Savcılıktan alınan izinle yapılan aramada yolcu koltuğundaki 1 kutuda bez parçalarına sarılı 4 tabanca, 2 otomatik tüfek ve 6 şarjör ele geçirildi. GBT sorgusunda 21 suç kaydı çıkan sürücü H.K., gözaltına alındı. H.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırısı
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        "Yakın arkadaşım yok, sevgilimi seçerim"
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        İsrail'e ‘soykırım’ davası: İsrail Lahey'deki davada bugün sözlü savunma yapacak
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Candan kardeşler soruşturmasında flaş gelişme!
        Elektrikler mi kesilecek? İsveç'ten uyarı
        Elektrikler mi kesilecek? İsveç'ten uyarı
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kargo şirketinde silahlı soygun! O anlar kamerada!
        Kargo şirketinde silahlı soygun! O anlar kamerada!
        Transfere istifa rötarı!
        Transfere istifa rötarı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan dezenflasyon mesajı
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?

        Benzer Haberler

        İki öğretmenin sokaktaki tekme ve yumruklu kavgası kamerada
        İki öğretmenin sokaktaki tekme ve yumruklu kavgası kamerada
        Yenişehir Kaymakamı Beşikci, Güvenlik Hizmeti Ödülü aldı
        Yenişehir Kaymakamı Beşikci, Güvenlik Hizmeti Ödülü aldı
        Diyarbakır'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Diyarbakır'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları 3´üncü gününde
        Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları 3´üncü gününde
        Minibüsün markete daldığı kaza kamerada; 5'i ağır, 6 öğrenci yaralı
        Minibüsün markete daldığı kaza kamerada; 5'i ağır, 6 öğrenci yaralı
        Diyarbakır'da minibüsün markete girdiği kaza anı güvenlik kamerasında
        Diyarbakır'da minibüsün markete girdiği kaza anı güvenlik kamerasında