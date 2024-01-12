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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

        DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:25 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:30
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        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
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        DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli jandarmanın düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        Bismil ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK´nın propagandasını yaptığı, yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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