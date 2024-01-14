2 bloklu 8 katlı apartman yıkım sırasında çöktü
DİYARBAKIR'daağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 8 katlı apartman yıkım işlemleri sırasında çöktü.
DİYARBAKIR'daağır hasarlı olduğu için boşaltılan 2 bloklu 8 katlı apartman yıkım işlemleri sırasında çöktü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki 2 bloklu 8 katlı Tunç Apartmanı'nın kontrollü yıkımı için çalışma başlatıldı. A Blok'un orta kısım kısımlarındaki duvarların yıkılmasının ardından kalan kısımların da yıkılması için paletli ekskavatör operatörü, binaya yaklaştı. Bu sırada bina çöktü, çevreyi toz bulutu kapladı. Daha sonra B Blok'un yıkımına başlandı, bu sırada yine bina çöktü. Çökme anları güvenlik kamerasına yansırken, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
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