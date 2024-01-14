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        Diyarbakır´da kayıp çiftçiyi arama çalımaları 6´ncı gününde

        DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri´nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç (65) için arama kurtarma çalışmaları, 6´ncı gününde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:00
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        Diyarbakır´da kayıp çiftçiyi arama çalımaları 6´ncı gününde
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        DİYARBAKIR´ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri´nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç (65) için arama kurtarma çalışmaları, 6´ncı gününde sürüyor.

        Yenişehir ilçesinin kırsal Hantepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdurrezzak Kılıç, 8 Ocak'ta Dicle Nehri´nin karşı tarafındaki kırsal Sivritepe Mahallesi´nde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktı.  Kılıç´tan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine, 9 Ocak'ta arama çalışması başlatıldı. Jandarma, ANDA, AFAD, DÜAK, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kılıç´ın suya düşme ihtimali üzerine nehir ve çevresinde arama tarama faaliyeti sürdürmeye başladı.

        Çalışmaların ilk gününde su seviyesinin düşürülmesiyle, Kılıç´a ait cep telefonu bulundu. Üçüncü günde ise Kılıç'a ait şalvar bulundu. Şalvarın, Kılıç´ın kaybolduğu gün giydiği belirlendi. Cep telefonu ve şalvarın bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmaları, 6´ncı gününde de sürüyor.

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