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        Diyarbakır´da kayıp çiftçiyi arama çalışmaları 6´ncı gününde (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:45
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        Diyarbakır´da kayıp çiftçiyi arama çalışmaları 6´ncı gününde (2)
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        3KİLOMETRE MESAFEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Diyarbakır´ın Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde, Dicle Nehri´nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç´ın (65) cansız bedeni, arama kurtarma çalışmalarının 6´ncı gününde, kaybolduğu bölgeden 3 kilometre uzaklıkta nehir kıyısında bulundu. Bölgeye gelen Kılıç´ın yakınları sinir krizi geçirirken, cansız bedeni kıyıdan alınarak otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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