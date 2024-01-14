Diyarbakır´da kayıp çiftçiyi arama çalışmaları 6´ncı gününde (2)

3KİLOMETRE MESAFEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır´ın Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde, Dicle Nehri´nin karşısındaki akrabalarını ziyaret etmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan çiftçi Abdurrezzak Kılıç´ın (65) cansız bedeni, arama kurtarma çalışmalarının 6´ncı gününde, kaybolduğu bölgeden 3 kilometre uzaklıkta nehir kıyısında bulundu. Bölgeye gelen Kılıç´ın yakınları sinir krizi geçirirken, cansız bedeni kıyıdan alınarak otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.

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