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        Diyarbakır'da 23 ton 961 kilo uyuşturucunun imhası kamerada

        DİYARBAKIR'da 2023'te ele geçirilen toplam 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde imha edildi; o anlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:30
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        Diyarbakır'da 23 ton 961 kilo uyuşturucunun imhası kamerada
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        DİYARBAKIR'da 2023'te ele geçirilen toplam 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde imha edildi; o anlar havadan görüntülendi.

        İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkında müsadere kararı alınan uyuşturucu maddeler Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi. O anlar, havadan görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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