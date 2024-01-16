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        Evde yakılan mangaldan zehirlenen çiftten koca ölmüştü; eşi de yaşamını yitirdi

        DİYARBAKIR´da, geçen ay evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen eşi İzzettin Çiftçi´yi (72) kaybeden, kendisi de 2 torunuyla hastanede yoğun bakıma alınan Remziye Çiftçi (67), 42 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:10
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        Evde yakılan mangaldan zehirlenen çiftten koca ölmüştü; eşi de yaşamını yitirdi
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        DİYARBAKIR´da, geçen ay evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen eşi İzzettin Çiftçi´yi (72) kaybeden, kendisi de 2 torunuyla hastanede yoğun bakıma alınan Remziye Çiftçi (67), 42 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

        Olay, 5 Aralık´ta sabah saatlerinde Sur ilçesi Kervanpınar Mahallesi´nde meydana geldi. Elektrik sobası ile ısınan Çiftçi ailesi, köyde elektriklerin kesik olması nedeniyle soğuk havanın da etkisiyle mangal yaktı. 2 mangal yakan Seyfettin Çiftçi, birini babası İzzettin Çiftçi ile annesi Remziye Çiftçi´nin odasına, diğerini de kendi odalarına koydu. Sabah kalktığında kız çocukları E. Ç. (4) ve E.Ç.´yi (3) baygın halde gören Seyfettin Çiftçi, gittiği anne ve babasının olduğu odada aynı manzarayla karşılaştı. Çiftçi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzettin ve Remziye Çiftçi ile torunları ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan İzzettin Çiftçi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedilirken, Remziye Çiftçi ile 2 torunu da yoğun bakıma alındı. 

        Torunlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken Çiftçi, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede fenalaştı. Sağlık görevlilerin müdahale ettiği Çiftçi kurtarılamadı. 42 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Çiftçi, Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde Kervanpınar Mahallesi´ne defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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