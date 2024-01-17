1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın nedeni boşanma aşamasındaki abla enişte kavgası DİYARBAKIR´da Cihan Demir´in (32) tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği, A.K. ile N.K. adlı kadınların da yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan Heycan Çiftçi (20), tutuklandı. Çiftçi´nin ablası L.D. ile Cihan Demir´in boşanma aşamasında ve kavgalı oldukları, olayın da bu nedenle yaşandığı bildirildi.

DİYARBAKIR´da Cihan Demir´in (32) tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği, A.K. ile N.K. adlı kadınların da yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan Heycan Çiftçi (20), tutuklandı. Çiftçi´nin ablası L.D. ile Cihan Demir´in boşanma aşamasında ve kavgalı oldukları, olayın da bu nedenle yaşandığı bildirildi.

Olay, 15 Ocak´ta Sur ilçesi İnönü Caddesi´nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan Heycan Çiftçi, belinden çıkardığı tabancayla Cihan Demir´e ateş edip vurdu. Kavgada ayrıca A.K. (15) ve N.K. (37) adlı kadınlar da yaralandı. Bu sırada bölgede bulunan TEM polisleri kavgaya müdahale ederek Heycan Çiftçi´yi tabancasıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılardan Cihan Demir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihan Demir´in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. A.K. ile N.K.´nin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

KAVGANIN NEDENİ ABLA ENİŞTE KAVGASI

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Heycan Çiftçi´nin Cihan Demir´in kayınbiraderi olduğunu tespit etti. Heycan Çiftçi´nin ablası L.D. ile Cihan Demir´in 4 çocukları bulunduğu, boşanma aşamasında ve kavgalı oldukları belirlendi. Heycan Çiftçi´nin olay günü karşılaştıklarında bu nedenle tartışma çıktığı, tabancayla Demir´i yüzünden vurduğu belirtildi.

Heycan Çiftçi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.