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        Diyarbakır´da yoğun sis

        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 08:48 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:50
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        Diyarbakır´da yoğun sis
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        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. 

        Kentte bu sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle zorlanırken, araçlarının hızlarını düşürerek ilerlediler. Sis, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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